Anbefaler podkast om Isdalskvinna

«Sex and the city»-skodespelaren Sarah Jessica Parker anbefaler på sosiale medium å lytte til NRK-podkasten Death in Ice Valley. Podkasten, som handlar om Isdalskvinna, er eit samarbeid mellom NRK og BBC. Parker kallar den både overraskande og skremmande.