Alvorlig trafikkulykke i Etne

Like over midnatt fikk politiet melding om at en bil hadde kjørt utfor veien og truffet et tre på E134 ved Fikse, like innenfor Hordalands fylkesgrense. Føreren av bilen – en mann fra Vindafjord – ble fløyet til Stavanger universitetssykehus. Skadeomfanget er ukjent for mannen. Bilen hadde store materielle skader.