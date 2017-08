Alvorlig skadd i trafikkulykke

En 22 år gammel mann er alvorlig skadd etter å ha hoppet ut av en bil i fart i Fana. – Han satt i en bil som nektet å stoppe for politiet. Senere ringte han selv inn og fortalte at han var skadet etter å ha hoppet ut av bilen. Det blir opprettet sak for å få klarhet i hva som har skjedd, sier operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt.