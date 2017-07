Alvorleg skadd etter vald i Bergen

Politiet fekk melding om ein slåstkamp mellom to menn i Vestre Torggate like før klokka tre i natt. Ein mann i 20-åra er slått i ansiktet, og han blei køyrt til legevakt. Om dette er den same mannen politiet refererer til, forsøker dei no å finne ut av. Politiet veit ikkje noko meir om den andre mannen.