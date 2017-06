Allmennkringkastar-avtale ila. juni

Kulturminister Linda Hofstad Helleland tar sikte på å kunngjera ein ny allmennkringkastar-avtale ila. månaden. Ruth Grung (Ap) stilte eit skriftleg spørsmål til ministeren førre tysdag, og ho har uttalt til NRK at det hastar å få på plass ein ny avtale. Ho viser til at TV2 har stått utan avtale i eit halvt år, og at ein ny avtale er spesielt viktig for Bergen. – Eg forstår ikkje kvifor ministeren somlar. Regjeringa skal lysa ut ein avtale som det må søkast på. Det er spesielt å lysa ut midt i ferien.