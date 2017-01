Alle norske helikoptre friskmeldt

CHC-sjef Arne Roland bekrefter torsdag overfor NRK at det ikke er funnet feil på noen av selskapets 14 Sikorsky S-92-helikoptre. De to siste ble inspisert onsdag kveld. Bristow har heller ikke funnet feil på sine S-92-helikoptre etter inspeksjonene Sikorsky initierte i kjølvannet av halerotorfeilen og nødlandingen på West Franklin-plattformen i romjulen. Bildet viser en rutineinspeksjon av et Sikorsky S-92-helikopter på Flesland i fjor høst.