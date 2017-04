Alle fjelloverganger åpne

Alle fjellovergangene mellom øst- og vestlandet er åpne. E134 over Haukeli er det snødekke og fare for glatte partier. På fylkesvei 50 Hol-Aurland er det stort sett bart. På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det bart, men fare for glatte partier. På riksvei 7 Hardangervidda er det vekslende mellom bart og løs snø.