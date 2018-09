Alle ansatte må ut av rådhuset i Bergen

Allerede i 2012 kunne NRK fortelle at fasaden på rådhuset i Bergen er rammet av betongsyke. Fasaden har i mange år smuldret opp , og kommunen har jevnlig vært nødt til å sjekke framsiden og plukke ned løse biter.

MØTER PRESSEN: Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) Foto: Sindre Helgheim / NRK

De siste årene har deler av uteområdet rundt rådhuset vært sperret av med gjerder i frykt for at betongbiter skulle falle ned og treffe folk.

Nå er situasjonen blitt så alvorlig at kommunen er nødt til å ta grep umiddelbart.

Møter pressen

Kommunen opplyser i en pressemelding at den torsdag har mottatt en rapport om den byggtekniske tilstanden til rådhuset i Bergen.

Konklusjonen der er at betongsøylene ikke oppfyller sikkerhetskravene.

Klokken 15.00 møtte byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) pressen på rådhuset for å orientere om situasjonen. Før pressekonferansen skal alle ansatte ha blitt informert.

Schjelderup opplyste ved starten av pressekonferansen at utbedringene vil starte allerede mandag 17. september og at alle ansatte vil måtte flytte ut av huset mens arbeidet pågår.

Schjelderup: – Kan skape frykt hos ansatte

– En slik rapport vil naturlig nok skape usikkerhet og kanskje frykt hos våre ansatte. Derfor vurderer vi at det er best å starte utbedringene allerede mandag, for sikkerhets skyld. Der er også et signal om at HMS alltid går foran. Så får vi heller takle de praktiske utfordringene dette vil gi oss, sier byrådslederen.

Utbedringene er ventet å ta minst to uker. Kommunen jobber nå intenst med å få tak i midlertidige lokaler.

BETONGSYKE: Fenomenet oppstår når det kommer sprekker i betongen, slik at vann kommer inn til armeringen i fasaden. Da ruster armeringsjernet, slik at betongen rundt smuldrer opp.

Kommunikasjonssjef: – Alle ansatte må ut

Kommunikasjonssjef Eva Hille i Bergen kommune opplyser til NRK at alle de 275 ansatte må flytte ut av bygget.

Allerede i 2012 ble situasjonen beskrevet som «alvorlig». En fagrapport fra april i år heter det:

«Utvendig trenger bygget en oppgradering på grunn av alvorlige korrosjonsskader som gir utspreng og forårsaker fallende betongbiter. Fasadearbeidene vil medføre støyende og støvete arbeid, og det er vurdert som mest forsvarlig at bygget er fraflyttet i byggeperioden.»

I samme rapport ble det fremhevet at korrosjonen går stadig fortere og at det haster med å komme i gang med utbedringene.

OMSTRIDT: Rådhuset i Bergen stod ferdig i 1974 og er et av de mest markante og omdiskuterte høyhusene i Bergen sentrum. Foto: Christian Lura / NRK

Stod ferdig i 1974

Rådhuset er 51,2 meter og 14 etasjer høyt, og bygget er et av de mest markante og omdiskuterte høyhusene i Bergen sentrum. Det ble oppført mellom 1971 og 1974 og er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, som er kjent for sin bruk av naturbetong.

Saken oppdateres.