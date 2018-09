Alex droppet ut av skolen – men så fikk han en sms

Han er ikke alene. Rundt 1500 norske ungdommer mellom 16 og 21 år er ikke i noe system, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Ungdommene er ikke registrert i skole- eller NAV-systemet. De er i gruppen: ungdommer i ukjent aktivitet.

– Det er jo ganske ensomt når du er helt alene. Alle vennene dine er på skolen, da blir det å sitte alene på rommet uten å gjøre noe, sier Alex Fjellvang.

Det offentlige ser med stor bekymring på denne gruppen, og bruker store ressurser på å få tak i dem, men ofte uten å lykkes. Det er da Oppfølgingstjenestens kommer inn, deres jobb er å få elevene inn i skolen igjen.

Kontakter elever

– Det er bekymringsfullt dersom ungdommene bare er hjemme, og ikke er i aktivitet sier leder av Oppfølgingstjenesten i Hordaland fylkeskommune, Cecilie Øvstedal.

Hun jobber sammen med 16 andre med å få tak i ungdommer som dropper ut av skolen og som faller utenfor systemet.

Nå står 121 ungdommer på deres liste i Hordaland, og de prøver å nå dem med å sende tekstmeldinger, e-post og brev.

Da Alex var ferdig med 10. klasse i hjemkommunen Os begynte han først på videregående skole i Sogn og Fjordane, så Fusa men begge steder sluttet han. Historien til Alex er ikke unik.

– Det var ikke det jeg hadde lyst til å gjøre, det fanget meg ikke. Og jeg klarte heller ikke å komme meg ut i jobb.

FINNE ÅRSAKEN: Cecilie Øvstedal i Oppfølgingstjenesten i Hordaland jobber for å finne ut hvorfor ungdommene dropper ut av skolen. Foto: Siri Løken / NRK

Offentlige myndigheter er sterkt bekymret for disse ungdommene.

– Det er et stort tap for samfunnet at det er en gruppe unge som faller utenfor. Det viktigste er jo at den enkelte opplever mestring, sier Øvstedal.

– Maset hjalp meg

– De oppsøkte meg fordi mor hadde kontaktet dem og bedt dem om det. De fortalte meg om Hyssingen. Det snudde alt for meg.

Produksjonsskolen Hyssingen gir elevene tilbud i praktiske fag. Etter Alex var ferdig der begynte han på kunst og håndverk på Årstad videregående skole i Bergen.

Det er flere grunner til at noen dropper ut av systemet. Det kan være at de flytter, psykiske problemer, sitter hjemme og spiller eller det kan være elever med minoritetsbakgrunn.

– Mange vet kanskje ikke om sine rettigheter og at vi kan hjelpe dem, sier Øvstedal.

Og med det velmente maset fra mor og hjelp fra oppfølgingstjenesten ser Alex lyst på fremtiden og er klar for å fullføre.

– Jeg ønsker å bli frisør, men jeg har et alternativ til for jeg liker å tegne. Kanskje jeg kan bli tatovør. Jeg håper å fullføre nå for jeg vil ut av skolen og ut i yrkeslivet.