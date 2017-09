Aldri før har flere stemt på forhånd

Rekorden på 889.757 forhåndsstemmer ble satt da de siste forhåndsstemmene ble talt opp og publisert av Valgdirektoratet fredag morgen.

116.250 forhåndsstemt bare i løpet av torsdagen, og dermed er den forrige rekorden passert med solid margin.

Den gamle rekorden for forhåndsstemmer var på 855.225, som stammer fra forrige stortingsvalg.

Hvem kan stemme ved stortingsvalget? Ekspandér faktaboks Norske statsborgere som: Vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som

Er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som

Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. For å kunne stemme ved stortingsvalget, må du stå innført i manntallet i en kommune. (Kilde: Regjeringen.no)

Fredag siste dag

– Det er åpenbart stort engasjement og stor interesse for valget, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til NRK.

– Fredag er siste dag for forhåndsstemming. Dette er også siste dag man kan stemme et annet sted enn i hjemkommunen.

– FLERE ÅRSAKER TIL HØY FORHÅNDSSTEMMING: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Sanner tror det er flere årsaker til at så mange velger å forhåndsstemme:

– Mange synes det er greit å stemme når man har tid og når man har anledning. De fleste kommunene er flinke til å legge til rette slik at folk kan stemme på et tidspunkt som passer dem. Har man forhåndsstemt så er man jo ferdig med den viktige borgerplikten.

Stortingsvalget 2017 Ekspandér faktaboks Avholdes mandag 11. september

Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september. Allerede i juli og august kan man stemme ved tidlig- og forhåndsstemming

Det skal velges 169 representanter fra 19 fylker

Til sammen 17 partier stiller med liste til valget, hvorav Alliansen, Helsepartiet og Liberalistene er nye

Stor pågang i Bergen

Bergen er en av kommunene der svært mange allerede har gjort unna valget. Pågangen har vært svært stor:

– Først og fremst merker vi det i lokalene våre. Flere folk dukker opp og presset er større, sier Eli Solberg. Hun leder valgenheten i Bergen kommune.

– Vi hadde regnet med at tallet på forhåndsstemmer ville øke. Dette er et Stortingsvalg. Flere avgir stemmer. Men også når vi sammenligner med forrige Stortingsvalg i 2013 er det en kraftig økning i tallet på forhåndsstemmer.

Flere med stemmerett i år

Til sammen har 3.756.400 personer stemmerett ved valget. Det er 112.000 flere enn for fire år siden. 40 prosent av økningen er velgere med innvandrerbakgrunn. Antallet førstegangsvelgere i år er det samme som for fire år siden, 248.500 personer.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tror den store forhåndsstemmingen kan bety høy valgdeltagelse i år:

– Jeg håper at vi mandag kan slå fast at den totale oppslutningen om valget har gått opp. Det er viktig at vi bruker demokratiet. Det å stemme en viktig del av den demokratiske plikten man har.