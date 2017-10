Akutt syke fikk regning i posten

Mandag ble 19 akutt syke på Sletten senter i Bergen. Nå har mange fått en regning i posten på 345 kroner for behandlingen, skriver BA. Senterlederen er forbauset over at fire ansatte og elleve kunder må betale egenandel til helsevesenet for noe de helt uforvarende havnet opp i. Senteret vil nå betale utgiftene.