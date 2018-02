Aktor les frå chatteloggane

Etter å ha spelt av tilrettelagde avhøyr med to jenter, les aktor Cathrine Krohn frå Skype-loggane. Her pressar tiltalte på for å få jentene til å kle av seg. – Eg ber retten merke seg korleis han oppmuntrar og gir ros når barna gjer som han seier.