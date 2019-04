– Engasjementet mot bompengene i Bergen har økt noe helt vanvittig. Ting har en tendens til å gå opp for mennesker først når de ser konsekvensene av dem, sier Willy Padøy.

Han er lokal leder for lastebileierforeningen, og aksjonsleder for «Nok er nok»-bevegelsen i Bergen.

Lørdag åpnet 15 nye bomstasjoner i kommunen. Det skjedde ikke uten dramatikk: Tre av dem ble ramponert før og like etter åpning.

– Vi har foreløpig ingen mistenkte i noen av de tre tilfellene, opplyser seksjonsleder Ole Bjørn Sveen i politiet.

De etterlyser imidlertid tre personer som forlot et av åstedene på moped natt til lørdag.

Bomselskapet og Statens vegvesen sier de foreløpig ikke har fått hentet ut trafikktall og sett hvilken effekt de nye stasjonene har hatt.

– Det er for tidlig å si noe om eventuelle endringer av trafikken, sier Kristian Bauge i Vegvesenet.

BRANN: Bildene er fra bomstasjonen i Grimesvingene mellom Arna og Fana, som brant natt til søndag. Foto: Vest politidistrikt

Kjør sakte-aksjon

I anledning bomringutvidelsen markerer aksjonistene i Bergen mandag ettermiddag nok en gang sin motstand mot bompenger med en kjør sakte-aksjon.

Vogntog og personbiler samles på åtte steder i ytterkantene av byen, og kjører i samlet kortesje inn mot sentrum. Aksjonen pågår fra klokken 17 til 20, og ventes å skape store trafikkutfordringer.

Sinnet er aller størst i Åsane, nord i Bergen, der bomringutvidelsen rammer hardt, og flere innbyggere føler de ikke får noe igjen for pengene de må betale.

– Sist vi aksjonerte, var vi 600 personbiler og 122 vogntog som kjørte i kolonnen fra Åsane. Halen på kolonnen var fortsatt i Åsane da første bil kom inn til sentrum, sier Padøy.

Aksjonistene bruker kun ett kjørefelt, slik at utrykningskjøretøy kommer seg forbi. Padøy sier politiet har fått navn og nummer til de åtte lederne for kolonnene, og at de ønsker å skape minst mulig samfunnsmessige konsekvenser.

Han sier dagens deltakelse er stor.

– Det koker. Jeg merker det på pågangen av folk som kommer innom for å hente «Nok er nok»-klistremerker til bilene sine, sier Padøy.

– Aksjonen fører til køer. Hvorfor er dette en bra måte å aksjonere på?

– Vi forsøker å vise hensyn. Der det er to kjørefelt bruker vi bare det ene. Dessuten har vi sørget for å varsle aksjonen i god til på forhånd.

VIL FJERNE BOMPENGENE: En av bilene som deltar i aksjonen i Bergen. Foto: Simon Brandseth / NRK

Avduket gravstein

Transportfirmaeieren kjører selv et av de første vogntogene fra Åsane mandag. Men før avgang var det avduking av et helt nytt påfunn fra aksjonistene:

En to meter høy og 1,5 meter bred gravstein – for å markere bompengenes død.

– Vi gjør det som et litt artig stunt for å få folk til å trekke litt på smilebåndet, sier Padøy.

Samtidig er symbolikken tydelig. På steinen står «fødselsdatoen» for bompengene i Bergen i 1986. «Dødsdagen» er satt til 9. september 2019 – datoen for årets kommunevalg.

– Vi vurderte faktisk å hyre inn tre kvinner til å spille gråtekoner og gå bak lastebilen med steinen på når den kom inn til sentrum, og om vi skulle frakte den i en likbil med kors på, men vi følte at det kanskje ville bli litt mye, sier Padøy.

LEDER AKSJONEN: Willy Padøy. Foto: Simon Brandseth / NRK

Frp-topp med i bilen

Det er gode tider for bompengemotstanderne politisk. I helgen skrev NRK at over halve Norges befolkning til høsten kan stemme på et rent anti-bompengeparti.

I Bergen har listen Folkeaksjonen nei til mer bompenger gjort det godt på målingene. Padøy sier han planlegger valgvake hjemme hos seg selv i høst.

Mandag ettermiddag deltar politikere fra Pensjonistpartiet, Frp og Partiet De Kristne i aksjonen, ifølge Padøy, som selv har Frp-listetopp Tor Woldseth med seg i bilen.

– Det er viktig å vise at nok er nok, sier Woldseth.

– Det er blitt veldig dyrt å kjøre i Bergen, spesielt for dem som ikke har all verden av penger, og vil slite voldsomt. Derfor mener vi det er viktig å markere og ytre seg, sier han.

Motdemonstranter

En rekke ungdomsorganisasjoner arrangerer samtidig i ettermiddag motdemonstrasjoner i Bergen. Blant dem er AUF, Grønn Ungdom, Bergen Natur og Ungdom og Bergen Unge Venstre.

De har valgt å bruke beina i sin markering. Målet deres er at bilen skal ta mindre plass i Bergen sentrum.