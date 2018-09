Aksjonerer nok ein gong mot bompengane i Bergen

Du har sikkert sett dei, klistermerka som seier at nok er nok. Det er slagordet til aksjonistane som ikkje vil ha meir bompengar i og rundt Bergen.

To gonger tidlegare i år har aksjonistane stoppa trafikken inn mot Bergen for å markera seg.

FLEIRE SLIKE: Det er planlagt fleire slike bomstasjonar i og rundt Bergen sentrum frå nyttår. Foto: Sigurd Hamre/NRK Hordaland

Denne gongen har dei valt å lamma trafikken frå heile åtte retningar inn mot bysentrum mellom klokka 17 og 19. Det vil seia frå Åsane, Rådalen, Sotra, Midtun, Askøy, Fyllingsdalen, Lønningen og Bergen vest.

– Det er ikkje noko poeng at me skal lamma sentrum, me har ein politisk aksjon. Denne gongen har me valt å leggja aksjonen til etter rushtida for at det skal få minst mogleg konsekvensar for folk, seier aksjonsleiar Willy Padøy.

– Dette er ei politisk markering mot dei 13 nye bomstasjonane og dei to i sentrum, som er planlagde å koma i drift frå januar 2019, seier Padøy.

10 kilometer i timen

Fram til klokka 19 vil aksjonistane køyra i 10 kilometer i timen inn mot sentrum. Der det er to køyrefelt, vil aksjonistane liggja i eitt av felta.

– Det vert nok køar inne i sentrum når me kjem dit, seier Padøy.

SNIGLAR SEG FRAM: Køyr sakte-aksjon mot bompengar i Bergen. Her sig det i 10 kilometer i timen i retning sentrum. Foto: Per Christian Magnus / NRK

Dei nye bomstasjonane i Bergen er del av Miljøløftet i byen, som er eit samarbeid mellom fylke, stat og kommune. Men trass i at dette er vedteke av folkevalde organ, meiner aksjonistane at det ikkje er for seint å snu.

– Sjeldan har politikarane vore så langt frå folket som dei er i denne saka, seier Padøy.

No ber han dei stikka fingeren i jorda.

