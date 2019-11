Aksjonerer mot staten i kveld

Natur og ungdom markerer at rettssaka der dei saman med Greenpeace saksøker staten for å ha brote Grunnloven. I Bergen er markeringa på Torgallmenningen kl. 18.00. Saka var oppe i Tingretten i 2017, men er no anka til Borgarting lagmannsrett.