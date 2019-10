Akasia innfører stopp flere steder

Akasia gjennomfører flere tiltak som innkjøpsstopp, lønnsfrys og ansettelsesstopp, skriver BT. Barnehagekjeden har frist til onsdag på å svare på kravet fra Bergen kommune på 28 millioner kroner, etter at det i sommer ble klart at kommunen mener Akasia har for lav bemanning i åtte barnehager i forhold til det de har fått tilskudd til.