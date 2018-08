Ågotnes godt nøgd med full klaff

John Olav Ågotnes skaut fullt hus og ligg akkurat no på 1. plass. – Det var full klaff for min del. Eg har gjort jobben og fått maks ut frå mitt utgangspunkt, så eg er kjempenøgd, seier skyttaren frå Sartor skytterlag til NRK. Følg Landsskyttarstemnet her.