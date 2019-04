Advarer mot metanol i Bergen

Politiet mistenker at russ har fått i seg det giftige stoffet metanol etter at flere havnet på sykehus med nevrotiske symptomer den siste uken, skriver politiet på Facebook. Det var BA som først omtalte saken. Nå har politiet gått ut med en advarsel om at stoffet kan være i omløp i bergensområdet.