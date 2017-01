Adrian (18) gikk fra gaten til Louis Vuitton

– Det er jo som på film. Jeg kom inn i et rom og en haug med sminkører og frisører flokket seg rundt meg.

18 år gamle Adrian Stene fra Laksevåg jobber til daglig med IT på Universitetet i Bergen, går på cheerleading og leder et buekorps. Men det er langt fra fane og lærlinglønn til et modellhotell i Paris, hvor han nå befinner seg.

Denne uken har han fått permisjon fra jobben for å reise til Milano og Paris for å gå på motemolo blant verdens moteelite. Hans sedvanlige buekorpsuniform er byttet ut med det nyeste Prada, Louis Vuitton og Valentino har å by på.

Gangen er litt annerledes enn taktfast buekorpsmarsj, men det alvorlige ansiktsuttrykket kan sammenlignes.

– Det gjelder å holde seg alvorlig, og bare gå. Samtidig må man være energisk. Jeg prøver å slappe av i kroppen, men gangen er ikke noe jeg har mestret helt enda, sier Stene.

LV og SUPREME: Bergenseren Adrian Stene på motemoloen i Paris, 17. januar 2017, i en moteoppvisning for Louis Vuittons nye kolleksjon i samarbeid med Supreme. Foto: Domine-Wyters/ABACA / Abaca

Stoppet på gaten av modellbyrå

Historien starter i den latviske hovedstaden Riga i fjor sommer. Stene er på ferie med familien, og mens han venter på sin far som er på do, tar han noen bilder av fasaden på baren de har besøkt.

Da blir han oppsøkt av noen folk, som spør om han kan ta av capsen. De tar noen bilder av ham, og det viser seg at de er fra et modellbyrå.

Et halvt år etter flyr Stene og mamma Trude Pedersen til Milano.

– Det er jo helt uvirkelig. Jeg er høyt oppe hele tiden, sier Pedersen.

Hun forteller at sønnen ikke hadde noe modellerfaring foruten en økt med profesjonell fotograf.

– Jeg er kjempestolt, men det er jeg jo alltid. Både før og etter Prada, sier Pedersen.

Selv er Stene mer ydymk.

– Jeg har i hvert fall hatt en god start.

Sett av David Beckham

I Paris har han viste han frem høst- og vinterkolleksjonen til Louis Vuitton og deres samarbeid med Supreme. Kolleksjonen har fått gode skussmål fra motesider, og ble fulgt med argusøyne. Blant flere var David Beckham til stede.

– Jeg visste ikke at han var der. Jeg er ikke så veldig god på ansiktene til kjendiser, men en kompis av meg sa at jeg var på snapchaten til Travis Scott (hiphop-artist, journ. anm), sier Stene.

Nå ser han for seg en karriere innen modellbransjen. Først i kombinasjon med jobben som lærling og buekorpsleder, så kanskje på heltid.

– Først håper jeg på å ta del i de store moteukene som arrangeres to ganger i året. Etter jeg er ferdig som lærling, kan jeg kanskje jobbe som modell på heltid i noen år, sier Stene.