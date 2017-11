Adele har fått den før – europeisk musikkpris til Sigrid

EBBA hedrer ti nye artister eller grupper som har nådd publikum utenfor sitt eget land det siste året. Bokstavene står for European Border Breakers Awards.

– Dette er veldig stas og veldig kjekt, sier en glad Sigrid til NRK.

Det er tredje året på rad at en artist med base i Bergen stikker av med den høythengende prisen.

I fjor mottok Alan Walker EBBA. Året før mottok også Aurora hedersbevisningen.

Her er noen av artistene som tidligere har vunnet EBBA-prisen:

Adele

Alan Walker

Katie Melua

Aurora

Mumford And Sons

Hozier

Dua Lipa

Jain

Disclosure

Kodaline

HAR OGSÅ VUNNET EBBA-PRIS: Adele er blant Sigrid sine store forbilder. Foto: Ap/NTB Scanpix

Offentliggjort på direkten

Det var på direkten i P13-programmet «Stjernepose» programlederne Tor-Otto Mjelde og Kjartan Ericsson kom med den overraskende nyheten.

Sigrid selv trodde hun bare var gjest i programmet, og visste ingen ting om prisen på forhånd.

– Prisen betyr jo at jeg og teamet mitt må ha gjort noe riktig.

I EBBA sin omtale står det blant annet at Sigrid har en kraftig og allsidig stemme og at hun er født til å være en popstjerne.

Et travelt år

Etter at Sigrid fikk sitt store gjennombrudd med låten «Don't Kill My Wibe» i vår har den unge artisten hatt et travelt år.

– Det har vært masse reising og festivaler. Låtslipp og EP-slipp. Samtidig må jeg få lov til å skryte litt av teamet mitt og bandet mitt. De er helt fantastiske!

I Storbritannia ble låten BBC Radio 1 sin "Hottest Record in the World" og er også streamet mer enn 37 millioner ganger.

P3-gull og filmmusikk

Til helgen er det utdeling av P3-gull. Sigrid er nominert til tre ulike priser og skal også opptre. Hun blir også å se på Nobelkonserten den 11. desember, mens en USA turne er kansellert. Neste år kommer også debutalbumet.

– Det er mye å gjøre, men det er jo verdt det.

Akkurat nå er Sigrid aktuell med en coverversjon av Leonard Cohen-låten «Everybody Knows» hentet fra musikken til filmen «Justice League».

– Jeg skal faktisk på kino i kveld for å se filmen, sier Sigrid.

– Jeg skulle jo se den uansett, men det blir jo litt ekstra spesielt nå.

Den formelle utdelingen av EBBA-prisen skjer under en seremoni i Groningen i Nederland 17. januar. Showet ledes av Jools Holland og Sigrid skal opptre.