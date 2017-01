– Ein gleder seg ikkje til ein fødselsdag i min alder. Det er for så vidt ein vanleg dag, men det er forferdeleg mykje bryderi med å byte kontor og sende brev til myndigheitene om pensjonar og skit og lort, seier Aarebrot.

– Skal du gå av med pensjon?

– Det blir eg jo pent nøydd til, men eg håpar å kunne fungere på universitetet på ein eller annan måte.

Aarebrot er Noregs mest kjende forelesar, og kanskje den professoren på Universitetet i Bergen som har størst oppmøte på forelesingane sine.

– Det eg er mest nøgd med gjennom desse 70 åra er nok at eg har fått vere med å bygge opp eit levande statsvitskapleg miljø i Bergen, seier han.

STOLT: Aarebrot meiner noko av det beste han har vore med på i løpet av sine 70 år er å undervise og engasjere studentar i statsvitskap. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Heldt foredrag i over åtte timar

Jubilanten feirar med å lansere det neste store prosjektet: 500 år på 500 minutt, som handlar om reformasjonsjubileet. Forelesninga skal sendast direkte frå Grieghallen 27. oktober.

– Eg startar i 1517, då Luther sette opp sine tesar på kyrkjedørene i Wittenberg, ifølge myten. Eg tek for meg politikk, korleis demokratiet har utvikla seg og kva betydning religion har hatt for samfunnsutviklinga i løpet av 500 år, seier Aarebrot.

Tidlegare har han mellom anna gått gjennom 200 år norsk historie på like mange minutt.

– Eit hovud av ei anna verd

Thomas Hellum, som er prosjektleiar og fotograf i NRK, har laga akademisk sakte-TV med Aarebrot fleire gonger.

– Denne gongen satsar vi på at Frank fyller Grieghallen. Det blir det ultimate foredraget, seier Hellum.

FRANK OM MARTIN: Frank Aarebrot skal snakka i 500 minutt om reformasjonsjubileet. Det heile startar med Martin Luther. Foto: NRK

Hellum meiner han har lært mykje av samarbeidet med 70-åringen.

– Eg er imponert over kunnskapen hans og evna han har til å lage trådar mellom dei store linjene og dei veldig nære historiene. Han har eit hovud av ei anna verd, og sjølv om han fyller 70 trur eg ikkje hovudet hans kjem til å pensjonere seg.

På tur i USA rett før jul fekk Frank spørsmål om det ikkje skulle bli deilig å fylle 70 år. «Du har jo eit liv utanom jobben?» spurde vi. «Nei så pokker om eg har,» svarde Frank. Thomas Hellum

– Freden står i fare

Aarebrot har allereie planane klare for endå eit prosjekt.

– I 2018 har eg lyst å gjere noko kring freden etter 1. verdskrig, og kva betydning den har hatt for det som har skjedd seinare. Det handlar om den moderne verda som Trump og kompani har så mykje imot.

70-åringen legg ikkje skjul på at han er uroa for framtida.

– Akkurat no er eg veldig frustrert. Eg opplever at det som alle var einige om, at vi ikkje ville ha 2. verdskrig på ny, igjen kan skje. Lukka grenser og haldningar om at «vårt folk er betre enn alle andre» er farleg. Då er det ikkje lenger grunnlag for fred, seier Aarebrot.

SAKTE-TV: I 2014 gjekk Aarebrot gjennom 200 år norsk historie på 200 minutt, på direktesendt fjernsyn. Foto: NRK

Dersom alle skal bli «great again» på andre sin kostnad er det oppskrifta på krig. Frank Aarebrot

– Donald Trump skal innsettast som president dagen etter bursdagen din. Kva tenker du om det?

– Eg er glad eg får feire bursdagen min medan ein sivilisert mann framleis sit i det kvite hus. Freden som vi har hatt i alle desse år står i fare, nettopp fordi kreftene som batt det internasjonale samfunnet saman blir svekka.

– Viss du kunne fått kva som helst i bursdagsgåve, kva ville du ønska deg då?

– Eg skulle ynskje at vanlege folk tok til vettet. Eg møtte veldig mange hyggelege folk i USA under valkampen, som snakkar fornuftig men er på feil veg. Som ein bergensk historikar sa ein gong: «I det augneblinken du er meir oppteken av å forakte dei svake enn å kritisere dei mektige, er du i ferd med å undergrave deg sjølv».

Les òg: Bli med Frank Aarebrot og NRK til USA

Torsdag klokka 1945 kan du sjå Aarebrot på tur til USA på NRK2.