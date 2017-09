«Unntakstilstanden» i trafikken ikke over

For selv om selve sykkel-VM nå er avsluttet vil det ta tid å rydde ned gjerder, veisperringer og annet utstyr. Arbeidet vil imidlertid ta tid.

Christies gate har vært stengt under hele VM. Denne gaten vil først være ryddet og klar til å åpnes tirsdag morgen klokken fem.

Busstasjonen fortsatt knutepunkt

Det gjør at busstasjonen fortsatt vil være knutepunkt for bussene hele mandag. Deler av sentrum åpnes imidlertid for trafikk noe som gjør at flere holdeplasser vil være i bruk.

Tilbudet med 32 ekstra shuttlebusser avsluttes søndag.

Flere bygater åpner mandag

Mandag morgen klokken fem åpner Småstrandgaten og Lars Hilles gate for normal bil- og MC-trafikk. Innfartsårer, tunneler og broer er åpne som normalt, med unntak av E39 som har redusert kapasitet mellom Åsane og Fjøsanger, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Disse veiene åpnes for normal trafikk tirsdag morgen klokken seks. Også Kaigaten åpnes for trafikk tirsdag klokken seks.

Trafikk over Bryggen

Bryggen åpnes også for trafikk mandag klokken fem. Den vil imidlertid være stengt fra klokken 22 og frem til 05.30 tirsdag. Årsaken er de opphøyde gangfeltene skal bygges opp igjen. Når det gjelder Kong Oscars gate så er den fortsatt stengt på grunn av veiarbeid.

Når det gjelder Bybanen så vil den ha siste stopp mot sentrum på Nonneseter, og første stopp fra sentrum på Bergen busstasjon også mandag.