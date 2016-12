«Mottaket» episode 10: Et asylmottak stenger

I uke 46 i 2015 kom det 2502 asylsøkere til Norge, men siden det har tallet falt drastisk.

Fra rekordhøsten i 2015, snudde pågangen av asylsøkere drastisk på få måneder. I mars var det klart at 2016 lå an til å bli året med lavest pågang på 20 år.

Etter at UDI bygget opp kapasiteten er mange av mottakene nå lagt ned. I sommer startet jobben med å legge ned tusenvis av mottaksplasser rundt om i landet.

På Landås var det slutt i november. Etter å ha bodd på mottaket i ti måneder flyttet Mohamad Fawas ut som sistemann 25. november.

– Det ble veldig kjedelig på slutten. Her var det ingenting å gjøre.

Nå har han lyst til å bli boende i Bergen.

– Jeg ønsker å studere ved Universitetet. I Syria var jeg farmasøyt.

SISTE MANN UT: Mohamad Fawas ble boende på Landås i 10 måneder. NRK fulgte ham da han ble siste mann som forlot mottaket denne høsten. Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK

Lavest siden 1997

Mens det var rekordtilstrømning til Norge høsten 2015, er tallet på asylsøkere nå det laveste siden 1997. Vigdis Gunnardottir er info- og miljøarbeider ved mottaket på Landås. Hun mener utviklingen har vært litt trist.

– Det er flott at beboerne kommer seg videre, men samtidig er det trist å tenke på at flyktninger i Hellas og andre steder sitter fast og ikke kommer seg videre. De hadde trengt å være her.

– TRIST: Vigdis Gunnarsdottir skulle gjerne sett at nye asylsøkere kunne kommet til Norge og Landås. Foto: Ole-Andre Lagmanndokk / NRK

NRK-serien mottaket

I serien «Mottaket» har NRK fulgt noen av dem som bodde på avlastnings- og transittmottaket på Landås, ansatte og naboer. Serien viser skjebner og konsekvenser etter flyktningstrømmen i 2015.