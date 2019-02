«Huftarøy» og «Samnøy» snart klare

De to fergene, «Huftarøy» og «Samnøy», blir satt inn i sambandet mellom Halhjem og Sandvikvåg så raskt som mulig. Det opplyser selskapet Torghatten Nord. De to fergene forlot verftet i Tyrkia fredag med kurs for Bergen. To andre ferger skal være klare i løpet av to uker.