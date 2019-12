«Gutehytte» i full brann

Ei «gutehytte» på om lag ti kvadratmeter skal ha brent ned ved Storetveitvegen i Bergen. Det opplyser vaktkommandør Helge Lund i 110-sentralen i Hordaland. Han fortel at det var opne flammar, men at brannvesenet no har sløkt den. Brannvesenet fekk melding om brannen klokka 06.00 i dag tidleg.