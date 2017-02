«Flyktet» fra Bergen etter hets

Tidligere bergensbyråd Lisbeth Iversen (KrF) sier til BA at hetsen og hensynet til familien gjorde at hun gikk av i 2013 og flyttet til Arendal. Etter Iversen foreslo at tiggere skulle få dusje gratis ble blant annet døtrene av sikkerhetshensyn frarådet å besøke et treningssenter. – Politiet rådet meg til ikke å komme og gå til faste tider, dessuten burde jeg bruke ulike veier for å komme meg til Rådhuset, sier Iversen.