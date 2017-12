«Birk» ga rødglødende linjer: – Har fått over tusen telefoner

– Jeg nærmer meg fire hundre henvendelser bare til meg. Knapt hundre av dem har jeg klart å svare på, forteller trafikkoperatør Tom Hansen ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

Ved 16-tiden nærmer det seg slutten på vakten for de fire trafikkoperatørene som starter alle telefonsamtaler med «Statens vegvesen».

På naboplassene sitter tre kolleger med like stor pågang, i tillegg til kollegaen de ser på videolink fra Lærdal. Hans oppdrag er å følge med på trafikken i Sogn og Fjordane.

– Jeg regner med vi har passert tusen henvendelser i dag. Og det er bare fra folk som har ringt 175. Alle telefoner fra entreprenører, politi og presse er utenom dette, på egne linjer, forklarer Hansen.

Ekstremværet «Birk» 12 bilder Siden fredag kveld har pumpene gått fra garasjeanlegget under Åsane Storsenter i Bergen. Dag Harald Kvammen Andersen / NRK Markene i Sædalen i Bergen er oversvømt. NRK Starefossen i Bergen lørdag ettermiddag. Slik ser det ut på en byggeplass i Rådal i Bergen. NRK Hjellestadveien i Bergen, en av svært mange veier som preges av mye vann lille julaften. Borgafjell barnehage i Os er beskyttet av sandsekker for å ikke få ytterligere vann inn i bygningene. Barnehagen regner ikke med å kunne åpne før etter nyttår. Garasjeanlegget under kjøpesenteret Arken i Åsane i Bergen ble oversvømt av vann. På Søreide i Bergen gikk det et vannledningsbrudd som følge av de store nedbørsmengdene. Parkeringsplassen ved Øyrane Torg i Arna i Bergen ble oversvømt og måtte speres av. Andreas Eide i Sivilforsvaret forteller at de har vært i aksjon i garasjeanlegget under Åsane Storsenter, siden fredag kveld. - Anlegget har ikke klart å ta unna regnet, så her er det oversvømt, sier han. Vannet bryr seg ikke om å benytte seg av takrennene. Her fra Nordre Skogvei i Bergen. Oversvømmelse under jernbanebro i Helldalen i Bergen. 03030-tipser

– Minner om det første snøfallet

Teamet kom på jobb klokken 06.30 lørdag morgen. Da kunne nattskiftet gå i seng, nokså utslitte.

– De var relativt slitne, ja, da vi kom i dag tidlig. Pågangen har vært den samme hele natten også. Dette minner veldig om det første snøfallet om høsten, sier Hansen.

Ekstremværet «Birk» har ført til en rekke oversvømmelser og rasstengte veier. Selv for erfarne trafikkoperatører har pågangen fra publikum vært noe utenom det vanlige.

– Jeg kan ikke huske en slik dag, sier Eirik Rystad Skånøy.

I Lærdal, der Roger Hille sitter alene om ansvaret for veiene i Sogn og Fjordane, har det også vært travelt. Hille holder fylkesvei 214 ved Tallberget stengt minst til julaften, for at det skal være trygt for ryddemannskaper å fjerne raset som isolerer bygden Fimreite.

– Det er hektisk. Mange telefoner fra folk som skal hjem til jul, forteller han.

OVER TUSEN TELEFONER: Trafikkoperatørene Lise Kristoffersen, Eirik Rystad Skånøy, Tom Hansen og Albert Sherington i Bergen. På videolink fra Lærdal, Roger Hille. Foto: Anders Ekanger / NRK

E134 stengt

Klokken 17.45 melder meteorologene at «Birk» er over.

I tillegg til raset ved Fimreite er E134 i Etne stengt til julaften. Det har også gått en rekke mindre ras med mindre konsekvenser.

– Mye vann og flom og ras og oversvømmelse. Vanligvis tar jeg meg av det tekniske i tunneler, for eksempel, men man slipper ikke unna med det i dag. I dag er alle innom alle typer saker, sier trafikkoperatør Albert Sherington.