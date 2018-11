– Folk lar ikke bilen stå

Kommunen ba innbyggerne i Bergen la bilen stå grunnet frykt for dårlig luftkvalitet denne uken, men tall fra bomringen viser at folk kjører som før, skriver BT. – Jeg forstår at det kan være vanskelig å omstille seg. Men jeg håper at flere vil vurdere det, sier byråd Julie Andersland. Det er dårlig luftkvalitet på Danmarks plass torsdag kveld, skriver BA.