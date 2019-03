 – Det ser mykje verre ut enn eg trudde

– Det er veldig sterke inntrykk å sjå dei massive og omfattande skadane og vita at her hadde me mannskapet vårt. Her kunne det veldig fort gått veldig gale, seier Bakke-Jensen.

Fregatten ligg nå til kai på Haakonsvern orlogsstasjon, marinens hovudbase.

Her har den lege sidan 3. mars, etter ein spektakulær bergingsaksjon.

Dyr berging

8. november kolliderte fregatten med tankskipet «Sola TS» utanfor Stureterminalen i Øygarden. I tre månadar låg fregatten på cirka 30 meters djupne, berre med radartårnet synleg over vatnet.

Like etter at fregatten var tilbake på Haakonsvern opplyste Bakke-Jensen at berginga hadde kosta minst 640 millionar kroner.

Vil læra av USA

Om den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» skal bli sett i stand eller skrota, er i det blå.

– Kva ønsker du skal skje med fregatten?

– Me må sjå kva som er rekningssvarande. Det har me sett gode folk på for å vurdera, seier forsvarsministeren.

– Kan ein stola på eit skip som har lege så lenge under vatn?

– Me får sjå kva ekspertisen seier. Det avgjer me når den tid kjem, seier Bakke-Jensen.

I første omgang vil Sjøforsvaret tetta den store flengja på styrbord side med stålplater. Målet er å få fregatten på vatnet igjen innan fem veker. Det er inga permanent løysing, og fregattens vidare lagnad er altså uklar.

USA har reparert to marinefartøy som har forlist. På spørsmål om Norge skal læra av USA, svarer forsvarsministeren:

– Vi vil henta eksperthjelp der den finst.