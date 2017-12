– Vurderer raset no

Jordraset som sperrar E134 i Etne gjer at Åkrafjordtunnelen no er stengd. Vegvesenet ønskjer ikkje at bilar blir ståande i kø i det rasutsette området. – Entreprenør er på staden og vurderer raset no, fortel vaktoperatør Tom Hansen på Vegtrafikksentralen.