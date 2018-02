– VM-konkurs vil ramme kreditorene

Styrelederen i Bergen 2017 sier en konkurs for arrangøren av sykkel-VM vil svekke kreditorenes mulighet til å få pengene sine. Tidligere torsdag ble det kjent at selskapet Interspons har begjært Bergen 2017 konkurs. – Sjansen for å få igjen det de har utestående, er veldig mye mindre nå enn om vi hadde fått jobbet litt til, sier Hellesnes til BT.