– Vinden er i ferd med å avta

Det kommer til å blåse godt et par timer til, men mye kan tyde på at det verste er over i Hordaland, ifølge vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg. – Vinden vil dreie fra nordvestlig til vestlig retning og avta noe. Det vil fortsatt blåse opp mot liten storm i fjellområder og ved kysten, men det vil avta i løpet av natten, sier Selberg.