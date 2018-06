Onsdag fortalte NRK om sterke reaksjoner fra flere ordførere rundt Bergen etter det første møtet om regjeringens nye byvekstavtaler.

Som et ledd i avtalene, der målet er nullvekst i biltrafikken, deler regjeringen totalt 66 milliarder kroner. Pengene går til kommunene og fylkeskommunene som best klarer å bremse persontransporten med bil.

Nabokommunene til norske storbyer er også invitert med i forhandlingene.

Torsdag varsler imidlertid samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det er byene som må ta størstedelen av ansvaret for å redusere biltrafikken. Samtidig forsøker han å berolige opphissede omegnsordførere.

– Nullvekst i byene handler om å tilrettelegge for at folk kan reise kollektivt, bruke sykkel eller gå. Men for folk som bor på bygden, som bor spredt, er jo bilen fortsatt det naturlige reisemiddelet, sier Solvik-Olsen til NRK.

Regjeringens byvekstavtaler Ekspandér faktaboks Regjeringen har inngått byvekstavtaler for stavangerområdet og bergensområdet som i 2018 reforhandles på bakgrunn av Nasjonal transportplan 2018-2029.

For Oslo/Akershus og trondheimsområdet er det inngått bymiljøavtaler, og for Oslo/Akershus også en byutviklingsavtale som følger opp arealforpliktelsene i bymiljøavtalen. Ved kommende reforhandling slås disse sammen til byvekstavtaler.

De andre byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler er tromsøområdet, kristiansandsområdet, Grenland, Buskerudbyen og Nedre Glomma. Kilde: Regjeringen.no

– Ikke sentralisering

Ordførere rundt Bergen frykter nullvekstkravet vil minske kommunenes muligheter til å drive samfunnsutvikling og få godkjent utbygginger som ikke ligger tett på kollektivknutepunkter.

– Med dette blir kommunalt selvstyre satt til side, og så er det staten som vet best hvordan en skal utvikle landet. Og det skal kun skje ved at folk bor klumpet sammen i byer og noen tettsteder. Det aksepterer jeg ikke, sa Radøy-ordfører Jon Askeland (Sp) til NRK onsdag.

Askeland bruker ordene «tidenes sentraliseringsprosjekt» og «føydalsamfunn» om byvekstavtalen og regjeringens presentasjon av den.

Statsråden mener uttalelsene vitner om manglende innsikt.

– En må ikke fra noen lokale ordførere tro at dette handler om å begrense trafikken i deres kommune. Dette handler om hvordan vi kan gi folk et alternativ til kun å ha bil som reisemiddel inn mot sentrum, sier Solvik-Olsen.

– Dette er ikke føydalsamfunn, sentralisering eller lignende. Da er det åpenbart behov for bedre informasjon til lokalpolitikerne, mener statsråden.

– SNUR SAKEN PÅ HODET: Radøy-ordfører Jon Askeland (Sp) og Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) gikk onsdag hardt ut mot regjeringens byvekstavtale. Samferdselsministeren mener de har misforstått. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Straffer ikke bilkjøring i distriktene

Han forsikrer at lokale arealplaner vil bli lagt til grunn, og at en i forhandlingene vil kartlegge kommunenes utbyggingsplaner, slik at nye kollektivsatsinger kan tilpasses disse.

– Staten går ikke inn i forhandlingene med tanke på å overstyre kommunene i arealspørsmål. Tvert imot. Vi vil sikre mye trafikkgrunnlag rundt kollektivknutepunkt, men det hindrer ikke utvikling andre steder samtidig, sier Frp-statsråden.

I fjor uttalte Solvik-Olsen til TV 2 at regjeringen hadde gjort det «enklere å være bilentusiast». Han avviser at han nå i stedet gjør det vanskeligere.

– Jeg opplever at en del ordførere forsøker å snu hele saken på hodet. Vi skal ikke straffe dem som bor i distriktene og trenger bil. Byvekstavtalene handler om god kollektivinfrastruktur for dem som skal inn i byene, og som ønsker eller kan ta buss. Og for noen er bilen så kjekk at den kjører du uansett, for mange handler det om å få en enklest mulig reisehverdag.