– Det blir ikke den beste kvaliteten på fôret, men alle monner drar, sier melkebonde og leder i Bondelaget i Fusa, Lars Inge Vik.

Han står midt på en uslått mark på 20 mål i Fusa, utenfor Bergen. Marken er ikke slått på mange år fordi grunneier, Siv Grethe Stadaas, ikke selv har behov for slåtten.

Mandag kontaktet Stadaas melkebonden og spurte om han ville slå marken hennes.

– Det er et luksusproblem at vi har så mye gress at vi bare må slå det, sier eier av Eikhaugen Gjestegard, Siv Grethe Stadaas.

På grunn av den ekstreme tørkekrisen som herjer over store deler av landet, mangler mange tusen dyr fôr. Vik mener derfor at flere grunneiere bør gjøre som Stadaas og kontakte bønder med et behov for fôr.

Håper på 30–40 rundballer

Vik håper å få 30- 40 rundballer ut av utmarken i Fusa. Han sier at kvaliteten ikke vil være på topp, men det er bedre enn ingenting.

– Det er en forferdelig situasjon å måtte slakte ned dyr. Derfor må vi prøve å utnytte det arealet som finnes. Det er ikke noe kvalitet på dette gresset, men det kan brukes til hest eller ammekyr, sier han.

Les også: Tror tørkekrisen kan ha store ringvirkninger inn i 2019

Ifølge landbrukssjef i Fusa kommune, Øystein Svalheim, kan grunneiere med uslått mark være til god hjelp for bøndene som sliter.

– Det er blant annet masse myrjord som ligger brakk. Derfor vil vi oppfordre grunneiere til å ta kontakt med bønder eller entreprenører som kan utnytte seg av marken, sier han.

USLÅTT MARK: Lars Inge Vik ble overrasket og glad da han fikk telefon fra grunneier, Siv Grethe Stadaas om at han kunne slå hennes utmark. Foto: Stine Mari Velsvik / NRK

17 av 19 fylker rammet av fôrmangel

Flere grunneiere som ikke selv driver gård, klipper gjerne hele gresset uten å utnytte seg av det, forteller Svanheim.

– Det er mange dekar i Hordaland som ikke blir drevet til daglig. Nå har vi ikke råd til at noe går til spille, sier han.

En oversikt på forformidling.no viser at det er i Oppland, Hedmark og Rogaland at mangelen er størst. Men behovet for fôr er stort over hele landet. Hele 17 av 19 fylker er rammet av mangel.

– EN GOD HJELP: Landbrukssjef i Fusa kommune, Øystein Svalheim, mener at grunneier med uutnyttet mark kan være til god hjelp for bøndene som sliter. Foto: Mette Anthun / NRK

– Det er omtrent 700 bønder som har registrert seg på siden. Med rundt 25.000 bønder i Norge, er det nok veldig mange flere som er rammet, sier bonde, Jørn Erik Toppe, som opprettet nettstedet.

Les også: Tine advarer mot dyreslakt i tørkekrisen

Siv Grethe Stadaas er glad for å kunne være en bidragsyter for bønder i en vanskelig tid.

– Det skulle bare mangle. Det er bedre at gresset blir benyttet, enn at det ligger på bakken, sier hun.