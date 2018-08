– Vi er bekymra

Dagleg leiar i Hardhaus AS, Inge Møgster, som eig og driv MS Hardhaus, er uroa for ringnotbåten sin tilstand inne i flytedokken i Danmark. – Båten har fått ei kraftig slagside. Sidan i dag tidleg har den sige litt djupare. Det som er kjedeleg er at det truleg har kome vatn i motorrommet, seier Møgster.