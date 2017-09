– Verdt en milliard

Tidligere sponsorsjef i DNB, Jacob Lund, mener sykkel-VM er en gigantisk reklame for Bergen, turistnæringen og næringslivet. – Jeg tipper at VM utgjør rundt en milliard kroner i verdi, sier han til BA. Han hevder arrangementet er mer verdt enn et vinter-OL.