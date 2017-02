– Veldig fornuftig med firefeltsvei på hele E39

Vegdirektoratet mener Norge ikke har behov for firefeltsveier der gjennomsnittstrafikken er under 15.000 biler i døgnet. Det kommer frem i et notat knyttet til oppdatering av norsk veistandard.

Seksjonssjef Gyda Grendstad i Vegdirektoratet sier de likevel ikke har vurdert å heve grensen som i dag er på 12.000 biler, og medgir at anbefalingene deres påvirkes av politiske signaler.

– Absurd, sa Arild Hermstad (MDG) til NRK mandag morgen, og tok til orde for å heve grensen for å bygge firefeltsvei.

– Ingen synes norske veier er overdimensjonerte

Litt senere på morgenkvisten møtte han kraftig motbør for det utsagnet fra statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom-Christer Nilsen (H), da de to møttes til debatt i Politisk kvarter.

Nilsen forsvarer at det planlegges firefeltsvei med 110 km/t-fartsgrense på hele den nye fergefrie E39 mellom Bergen og Stavanger.

– De som sitter i trafikken i bilene sine nå, og kan rekke opp hånden og si at «nå kjører jeg på en overdimensjonert vei», de finnes ikke i dette landet, sa Nilsen i Politisk kvarter.

Mens Nilsen trekker frem nullvisjonen for trafikkdødsfall som et av argumentene for å bygge firefeltsvei, peker Hermstad på at trafikksikkerheten kun bedres marginalt.

– Jeg er enig i argumentet om kortere reisetid mellom Bergen og Stavanger. Men hvis du var opptatt av trafikksikkerhet, ville du tatt bedre vare på de veiene vi har, som har enorme problemer med rassikkerheten. En skulle spredd alle milliardene E39 koster på de veiene, i stedet for å bygge en ny, symboltung motorvei. Det henger ikke på greip å argumentere for at man får mye trafikksikkerhet for pengene med fergefri E39, sier Hermstad.

Fakta om ferjefri E39 Ekspandér faktaboks Planen om en ferjefri kyststamvei på Vestlandet er norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt. Ferjefri E39 er ønsket på grunn av behovet for bedre infrastruktur og utvidet bo- og arbeidsmarked, men omstridt på grunn av utbyggingskostnadene, trafikkøkningen og klima-/ miljøkonsekvensene. Kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim langs E39 er over 20 timer i dag, inkludert åtte ferjereiser. Hvis det bygges bruer og tunneler slik at strekningen blir ferjefri, kan reisetiden på hele strekningen reduseres med sju timer. Å gjøre hele strekningen ferjefri ble tidlig anslått å koste minst 150 milliarder kroner. I 2016 hadde tallet vokst til 340 milliarder kroner. Første fjordkryssingsprosjekt er Rogfast med en 26,7 kilometer lang tunnel og firefelts motorvei under Boknafjorden. Planlagt byggestart i 2016 er forsinket. Neste fjordkrysning, kalt Hordfast, sør for Bergen inkluderer brokryssing av Bjørnafjorden og Langenuen og firefelts motorvei med 110 km/t gjennom kommunene Stord, Tysnes og Os. Det er ikke kjent om delprosjektet våren 2017 kommer med i revidert Nasjonal Transportplan 2018-2029. Regjeringen tar et forbehold når det gjelder kryssing av Sognefjorden. Det er ikke klart om det er teknisk mulig å gjennomføre kryssing av denne. Videre må Nordfjorden, Stjorfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden krysses. (NRK/NTB)

2 ELLER 4? Det er ikke bestemt om Norges største veiprosjekt noensinne, fergefri E39 over Bjørnafjorden, Foto: Illustrasjon

– Bygger for fremtiden

Nilsen sier han reagerer på argumentasjonen om at trafikkavviklingsgevinsten er marginal og at en trenger 30 prosent mer areal for å bygge firefeltsvei, selv om opplysningene kommer fra hans egen fagetat i Vegdirektoratet.

– Jeg tror at med den befolkningsveksten vi ser langs denne aksen, reisetidsgevinsten, trygghetsgevinsten, det at fergene blir borte – og det er jo her problemet ligger; Miljøpartiet de Grønne takler jo ikke at fergene skal forsvinne – så er det veldig fornuftig å bygge firefeltsvei langs hele strekningen.

Regjeringen har næringslivet på sin side: Krever firefeltsvei mellom Bergen og Stavanger

– Nå kan vi for en gangs skyld bygge for fremtiden. Vi har igjen og igjen måtte bygge de samme veiene en gang til i Norge, fordi de har vært underdimensjonert, sier statssekretæren.

– Må prioritere rassikring

Hermstad sier MDG kan «tåle» brobygging, men fremhever fergenes rolle i grønn næringsutvikling.

– Vi må prioritere rassikring på Vestlandet. Ras kommer til å ta flere og flere liv fremover på grunn av klimaendringene, sier han.

– Det skal vi gjøre også, sier Nilsen.