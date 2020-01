– Vegvesenet blir mer spisset

Statens Vegvesen markerte i dag etableringen av divisjon for utbygging i Bergen. – Vi endrer fra regioner til fagrettede divisjoner. Bergen skal bli et kraftsenter for utbygging. Samfunnet vil merke at vi blir mye mer spisset, sier divisjonsdirektør Kjell Inge Davik (t.v. på bildet).