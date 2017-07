– Vanskelig og tidkrevende sak

Spesialenheten for politisaker etterforsker fortsatt politiets lekkasjer til media i saken der en mann (48) er siktet for drap på sin kone (42) i Åsane i Bergen. – Saker vedrørende medielekkasje er vanskelig og tidkrevende å etterforske. Det er derfor ikke mulig å gi noe tidsanslag i forhold til når Spesialenheten vil avslutte sin etterforskning, skriver Ellen Eikeseth Mjøs, leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Vest-Norge, i en e-post til NRK.