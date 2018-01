– Vær obs på sideveiene

Trafikkoperatør Morten Hansen i Statens vegvesen opplyser at det foreløpig ikke er meldt om trafikkuhell som en følge av det glatte føret denne morgenen. – Vi har entreprenører ute for å salte veiene. Vi ber bilister som skal kjøre på sideveier være særlig obs for glatte veier.