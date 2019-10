– Urealistisk med milliardkutt

I forrige uke ble det kjent at regjeringens eget veiselskap Nye Veier anbefaler å bygge Hordfast på fergefri E39 via Fusa, og dermed droppe gigantbroen over Bjørnafjorden mellom Os og Tysnes. Vegvesenet stiller seg imidlertid svært undrende til at dette vil kunne kutte kostnadene til 24 milliarder kroner, slik Nye Veier sier. I et notat omtaler Vegvesenet kostnadskuttet som «heilt urealistisk», skriver BT. – Våre beregninger er annerledes enn Nye Veier sine. Og vi mener vi har et bra detaljgrunnlag for denne traseen, sier Hordfast-prosjektleder Signe Eikenes i Vegvesenet.