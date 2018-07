– Ungdom øvelseskjører for lite

Trygg trafikk er bekymret for at norsk ungdom øvelseskjører for lite. Ifølge Statens vegvesens anbefalinger skal man øvelseskjøre minst 140 timer. Distriktsleder Knut Olav Røssland Nestås oppfordrer foreldre til å la 16-åringene ta over rattet i sommer.