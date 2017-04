– Underlig å bryte samarbeidet

Fungerende fylkesordfører i Hordaland Pål Kårbø (KrF) mener det er dumt at NHO og LO bryter samarbeidet med fylkeskommunen om samferdsel. – Jeg syns det er underlig at man bryter et samarbeid basert på en overskrift i BT. Jeg har ikke sagt at man skal skrote Hordfast, jeg har sagt at for oss er E16 mellom Voss og Arne det viktigste. Det er i samsvar med flere uttalelser i fylkestinget det siste året, sier Kårbø.