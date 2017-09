– Tror på fire nye år

Til taktfaste Erna-rop fra tilhengere avga Høyre-leder og statsminister Erna Solberg mandag formiddag sin stemme på Apeltun skole hjemme i Bergen.

Solberg ble fulgt av et stort pressekorps og fleipet om at det vel ikke var noen hemmelighet hva hun stemte, før hun dro for gardinen rundt valgavlukket.

Kan miste fem plasser

Den siste uka foran valget har Høyre hatt et gjennomsnitt på 24,1 prosent på meningsmålingene. Det ville gitt 42 mandater, fem færre enn ved valget i 2013.

Les også: Desse fem kjempar om to mandat i Hordaland

Etter å ha gjort sin borgerplikt, sa statsministeren at hun har god tro på at valget kommer til å ende med borgerlig flertall.

– De siste meningsmålingene viser jo at det er innenfor rekkevidde. Det er veldig avhengig av hvem som har klart å mobilisere velgerne det siste døgnet. Hver stemme teller, sa statsministeren, som forsikret at hun hadde sovet godt natt til mandag.

– Jeg våknet nok litt tidligere enn jeg pleier, men har sovet godt, sa hun.

– Meningsmåling ikke meningsfylt

Årets valgkamp har vært uvanlig lang.

– I begynnelsen hadde vi noen gode diskusjoner om politikk, så fikk vi noen diskusjoner om meningsmålinger og andre ting som kanskje ikke var så meningsfylt for velgerne, oppsummerte Solberg, og la til at det nok var temaer hun skulle ha ønsket å få bedre fram i valgkampen.

– Men jeg tror alltid det er slik at alle føler at de har brent inne med noen gode budskap, sa Solberg.