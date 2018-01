– Tiltalte bør ikke betale

Forsvarer Jakob Bentsen er uenig i at hans klient skal kunne dømmes til å betale oppreisning til barna. Han sier at ingen av forholdene skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter. Siden ingen av barna led konkret skade, skal tiltalte heller ikke kunne dømmes til oppreisningserstatning, mener Bentsen.