– Tilsette kontroller fleire gongar

Feilmedisineringa og dødsfallet til seks år gamle Djabrail påverkar dei tilsette ved Haukeland universitessjukehus. Viseadministrerande direktør Anne Sissel Faugstad i Helse Bergen beklagar nok ein gong den fatale feilen. – Eg trur nok at mange av våre tilsette no kontrollerer ting om igjen og om igjen for å vera trygge på at dei ikkje gjer feil.