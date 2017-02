– Tatt med 1,2 kg hasj på Flesland

To spanske statsborgere ble mandag morgen stoppet av Tollvesenet på Flesland. I en koffert tilhørende reisefølget ble det funnet 1,2 kilo av det som sannsynligvis er hasj, opplyser politijurist Mats Henriksen til BA. De to mennene fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.