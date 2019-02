– Stor bekymring for været

Været kan skape trøbbel for hevingen av KNM «Helge Ingstad», melder Forsvaret tirsdag kveld: «Værmeldinger antyder fortsatt dønninger på onsdag, noe som fortsatt skaper usikkerhet. Det er også stor bekymring for et værsenter som beveger seg fra Island mot Nordland og Trøndelag. Dette været kan føre med seg en del svell i Hjeltefjorden, som igjen kan påvirke hevingsoperasjonen».