– Stemte De Kristne

Varaordfører i Bergen, Marita Moltu, innrømmer at hun ikke stemte på sitt eget parti ved høstens stortingsvalg. Mandag meldte Moltu seg ut av KrF etter interne konflikter. – Valget i fjor ble ikke et partivalg for meg, det ble et personvalg, og da stemte jeg på den personen jeg har tillit til, Tomas Moltu, sier hun.