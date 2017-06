– Språkrådet ikkje til Bergen

Venstre set ned foten for å flytta Språkrådet frå Oslo til Bergen. Det melder Bergens Tidende. Fleire har kjempa for å få administrasjonen flytta til Bergen, men saka skal no ha blitt behandla i regjeringskonferanse. Partileiar Trine Skei Grande skal ha sagt nei. Avgjerda vil bli gjort kjend onsdag, får BT opplyst.